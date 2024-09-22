"Эту игру нужно было выигрывать, соперник остался в меньшинстве. Мы час играли с численным преимуществом. К сожалению, мы принимали индивидуально неправильные решения. Также хотел бы сказать, что "Химки" хорошо позиционно располагались на поле. Тяжело было вскрыть эту оборону", - заявил Деограсия.
"Оренбург" сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче 9-го тура чемпионата России. Команды не смогли поразить ворота друг дурга. Игра завершилась без голов. Большую часть матча "Оренбург" играл с численным преимуществом. Защитник "Химок" Седрик Гогуа был удален с поля на 24-й минуте.
Ничья принесла "Оренбургу" 7-е очко в сезоне. После 9-ти туров подопечные Давида Деограсии занимают 13-е место. Столько же очков в активе "Химок".
Источник: "Матч ТВ"
Наставник "Оренбурга" Деограсия: надо было обыгрывать "Химки", мы час играли с численным преимуществом
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал ничью своей команды с "Химками" в 9-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Оренбурга"