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Наставник "Оренбурга" Деограсия: надо было обыгрывать "Химки", мы час играли с численным преимуществом

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал ничью своей команды с "Химками" в 9-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Оренбурга"
"Эту игру нужно было выигрывать, соперник остался в меньшинстве. Мы час играли с численным преимуществом. К сожалению, мы принимали индивидуально неправильные решения. Также хотел бы сказать, что "Химки" хорошо позиционно располагались на поле. Тяжело было вскрыть эту оборону", - заявил Деограсия.

"Оренбург" сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче 9-го тура чемпионата России. Команды не смогли поразить ворота друг дурга. Игра завершилась без голов. Большую часть матча "Оренбург" играл с численным преимуществом. Защитник "Химок" Седрик Гогуа был удален с поля на 24-й минуте.

Ничья принесла "Оренбургу" 7-е очко в сезоне. После 9-ти туров подопечные Давида Деограсии занимают 13-е место. Столько же очков в активе "Химок".

Источник: "Матч ТВ"

Давид Деограсия Химки Оренбург
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