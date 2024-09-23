"Я хорошо знаю Лусиано по "Сармьенто". Среди других молодых ребят в клубе Гонду отличал сильный менталитет. Поэтому меня совсем не удивляют его успехи в России. Он большой футболист и ещё принесёт много пользы "Зениту". Лусиано ещё не достиг своего игрового потолка и, уверен, будет ещё прибавлять", - заявил Инсаурральде.
Лусиано Гонду перебрался в "Зенит" из клуба "Аргентинос Хуниорс" в летнее трансферное окно. Трансфер обошелся сине-бело-голубым в 12 миллионов евро. В 3-х стартовых матчах в РПЛ Лусиано записал на свой счет 4 забитых мяча. Лусиано Гонду является воспитанником аргентинского клуба "Атлетико Сармьенто", в составе которого выступает 39-летний защитник Хуан Инсаурральде, ранее защищавший цвета московского "Спартака".
Источник: "Чемпионат"
Экс-защитник "Спартака" Инсаурральде - о Гонду: меня не удивляют его успехи в России. Он принесёт много пользы "Зениту"
Экс-игрок "Спартака" Хуан Инсаурральде оценил дебют соотечественника Лусиано Гонду в России после перехода в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"