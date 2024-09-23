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"Не предложил ещё случайно играть 5 на 5?" Кавазашвили раскритиковал идею Платини играть в футбол вдесятером

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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал предложение экс-главы УЕФА Мишеля Платини играть вдесятером.
Фото: Global Look Press
"Можно и 5 на 5 играть. Он не предложил ещё и это, случайно? Не предложил новую схему играть руками и ногами, можно много чего предложить. Я просто удивляюсь, если это действительно правда, но такой величайший Платини такую ***** (чушь) не должен предлагать", - приводит слова Кавазашвили "Евро-Футбол.Ру".

Ранее чемпион Европы по футболу 1984 года в составе сборной Франции, трёхкратный обладатель "Золотого мяча" (в 1983-1985 гг.) и бывший президент УЕФА (в 2007-2016 гг.) Мишель Платини предложил в целях повышения зрелищности футбольных матчей играть не в одиннадцать игроков в команде, а в десять. Несколько последних лет Платини по итогам расследования дела о коррупции был отстранён от спорта.

Анзор Кавазашвили Мишель Платини УЕФА
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