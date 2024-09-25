Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
0 - 0 0 0
ШинникПерерыв
Машук КМВ
16:00
РодинаНе начат
Урал
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волгарь
18:00
УфаНе начат
Орёл
18:30
СоколНе начат
Луки-Энергия
18:30
БалтикаНе начат
Композит
19:00
НефтехимикНе начат
Химик
19:00
ЧайкаНе начат
КАМАЗ
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
АЗ Алкмар
19:45
ЭльфсборгНе начат
Буде-Глимт
19:45
ПортуНе начат
Лудогорец
22:00
СлавияНе начат
Ницца
22:00
Реал СосьедадНе начат
Динамо Киев
22:00
ЛациоНе начат
Мидтьюлланд
22:00
ХоффенхаймНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ТвентеНе начат
Галатасарай
22:00
ПАОКНе начат
Андерлехт
22:00
ФеренцварошНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Мостовой: переход Пьянича в ЦСКА хорош в футбольном плане. Не надо аналогий с Шюррле и Маркизио

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал вероятное подписание московским ЦСКА контракта с 34-летним боснийским хавбеком Миралемом Пьяничем.
Фото: AFP
- Пьянич - хороший футболист даже в 34 года. У нас были примеры, когда люди спокойно играют в 37-38 лет. Так что проблем из-за возраста у Пьянича нет, но самое главное - в каком состоянии он приезжает, ведь он ушёл с радаров. Однако этот переход хорош в футбольном плане. Не надо проводить никаких аналогий по Пьяничу с Шюррле и Маркизио. Я не понял, зачем вообще приехал Маркизио в "Зенит". Он приехал играть или просто быть? А Шюррле в первом матче сыграл нормально, но потом пять игр что-то было непонятное, и он уехал из России. Теперь посмотрим, что получится с Пьяничем, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

Ранее стало известно, что 34-летний боснийский полузащитник Миралем Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА, куда он может перейти на правах свободного агента. В сентябре 2022 года футболист перешёл из "Барселоны" в "Шарджу" из Объединённых Арабских Эмиратов, с июля 2024 года Пьянич находится без клуба.

Осенью 2023 года в ходе переговоров РФС с футбольной федерацией Боснии о проведении возможного товарищеского матча национальных команд Миралем Пьянич стал одним из игроков, публично отказавшихся приезжать в Россию на эту игру. В результате матч Россия - Босния не состоялся.

ЦСКА Миралем Пьянич Александр Мостовой Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится