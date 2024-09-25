- Пьянич - хороший футболист даже в 34 года. У нас были примеры, когда люди спокойно играют в 37-38 лет. Так что проблем из-за возраста у Пьянича нет, но самое главное - в каком состоянии он приезжает, ведь он ушёл с радаров. Однако этот переход хорош в футбольном плане. Не надо проводить никаких аналогий по Пьяничу с Шюррле и Маркизио. Я не понял, зачем вообще приехал Маркизио в "Зенит". Он приехал играть или просто быть? А Шюррле в первом матче сыграл нормально, но потом пять игр что-то было непонятное, и он уехал из России. Теперь посмотрим, что получится с Пьяничем, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 34-летний боснийский полузащитник Миралем Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА, куда он может перейти на правах свободного агента. В сентябре 2022 года футболист перешёл из "Барселоны" в "Шарджу" из Объединённых Арабских Эмиратов, с июля 2024 года Пьянич находится без клуба.
Осенью 2023 года в ходе переговоров РФС с футбольной федерацией Боснии о проведении возможного товарищеского матча национальных команд Миралем Пьянич стал одним из игроков, публично отказавшихся приезжать в Россию на эту игру. В результате матч Россия - Босния не состоялся.
Мостовой: переход Пьянича в ЦСКА хорош в футбольном плане. Не надо аналогий с Шюррле и Маркизио
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал вероятное подписание московским ЦСКА контракта с 34-летним боснийским хавбеком Миралемом Пьяничем.
Фото: AFP