"Команд, которые могут вести борьбу за золото, мешать друг другу, стало больше, чем в прошлом сезоне. Не две, а четыре, скажем. Но все от "Зенита" зависит. Если он будет каждый матч играть "на полную", не выпадут на долгий срок ключевые игроки, тогда он будет стабильно набирать очки, а конкурентам, соответственно, придется сложнее", - заявил Широков.
После 9-ти туров санкт-петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 23-мя очками из 27-ми возможных. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Краснодар" и "Локомотив", имеют в своем активе по 21-му очку и отстают от действующих чемпионов страны на 2 очка. На счету московского "Динамо", занимающего 4-ю строчку, 17 набранных очков.
В рамках предстоящего 10-го тура Премьер-лиги "Зенит" встретится с "Краснодаром". Игра пройдет на стадионе "быков" в субботу, 28-го сентября. В тот же день "Локомотив" примет на своем поле московский "Спартак", а столичное "Динамо" на следующий день сыграет на выезде с "Динамо" Махачкала.
Источник: "РБ Спорт"
Широков: команд, которые могут вести борьбу за золото стало не две, а четыре, но все зависит от "Зенита"
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: официальный сайт РФС