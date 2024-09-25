"В свое время "Спартак" тоже подписал Андреа Шюррле, который начал неплохо, а под конец сдулся. Такое тоже может произойти с Пьяничем. Могу сказать, что есть риски, заиграет ли он? Получится - хорошо, а если не получится - уйдет", - цитирует Радимова "СЭ".
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич близок к переходу в ЦСКА. Как сообщают СМИ, экс-хавбек "Ювентуса" подпишет с "армейцами" 1-летний контракт с зарплатой 1 миллион евро. Минувший сезон босниец провел в чемпионате ОАЭ в клубе "Шарджа".
Чемпион Мира-2014 в составе сборной Германии Андре Шюррле перешел в московский "Спартак" из дортмундской "Боруссии" летом 2019-го года. Немец провел в РПЛ 13 матчей, в которых оформил 1+2 по системе гол+пас. Год спустя Шюррле завершил профессиональную карьеру в возрасте 30-ти лет.
Радимов: Шюррле в "Спартаке" начал неплохо, а потом сдулся, такое может произойти и с Пьяничем
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов сравнил возможный переход полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА с трансфером вингера Андре Шюррле в "Спартак".
Фото: официальный сайт РПЛ