Ранее сообщалось, что Осинькин покинет свой пост. Вместо него, по данным СМИ, будет назначен экс-наставник "Балтики" Сергей Игнашевич.
- На мой взгляд, Осинькин - человек системы "Крыльев Советов" со всеми вытекающими оттуда агентскими и другими делами. Думаю, у него достаточно большой кредит доверия. Вряд ли его уволят, это пока только слухи, - цитирует Таранова "Чемпионат".
В текущем сезоне "Крылья Советов" под руководством Осинькина в девяти турах набрали 10 баллов и располагаются на десятой строчке в таблице чемпионата. Следующим соперником самарцев в РПЛ станут "Химки", игра пройдет 29 сентября, начало матча запланировано на 16:30 мск.
Осинькин является наставником "Крыльев" с лета 2020 года. Самарский клуб под его руководством победил в первенстве ФНЛ и вернулся в Высший дивизион. Также клуб доходил до финала Кубка России, где уступил "Локомотиву" в 2021 году.
Бывший защитник "Крыльев Советов" Таранов не верит, что Осинькина уволят из клуба
Иван Таранов, ранее выступавший за "Крылья Советов", высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера самарской команды.
Фото: ПФК "Крылья Советов"