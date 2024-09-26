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Бывший защитник "Крыльев Советов" Таранов не верит, что Осинькина уволят из клуба

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Иван Таранов, ранее выступавший за "Крылья Советов", высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера самарской команды.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Ранее сообщалось, что Осинькин покинет свой пост. Вместо него, по данным СМИ, будет назначен экс-наставник "Балтики" Сергей Игнашевич.

- На мой взгляд, Осинькин - человек системы "Крыльев Советов" со всеми вытекающими оттуда агентскими и другими делами. Думаю, у него достаточно большой кредит доверия. Вряд ли его уволят, это пока только слухи, - цитирует Таранова "Чемпионат".

В текущем сезоне "Крылья Советов" под руководством Осинькина в девяти турах набрали 10 баллов и располагаются на десятой строчке в таблице чемпионата. Следующим соперником самарцев в РПЛ станут "Химки", игра пройдет 29 сентября, начало матча запланировано на 16:30 мск.

Осинькин является наставником "Крыльев" с лета 2020 года. Самарский клуб под его руководством победил в первенстве ФНЛ и вернулся в Высший дивизион. Также клуб доходил до финала Кубка России, где уступил "Локомотиву" в 2021 году.

Иван Таранов Игорь Осинькин Крылья Советов
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