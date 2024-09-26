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"Спартак" оштрафован на 190 тысяч рублей за поведение болельщиков на матчах с "Крыльями Советов" и "Динамо"

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"Спартак" оштрафован на 190 тысяч рублей за поведение своих болельщиков на матчах с "Крыльями Советов" и "Динамо".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Об этом сообщал председатель КДК РФС Артур Григорьянц. Он отметил, что в случае повторения нарушений в отношении столичного клуба последуют более строгие санкции.

Встреча Кубка России между "Спартаком" и "Крыльями Советов" прошла 19 сентября и завершилась победой красно-белых со счетом 4:1. В воскресенье, 22 сентября, коллектив Деяна Станковича в девятом туре РПЛ на своем поле поделил очки с "Динамо" (2:2).

На данный момент красно-белые имеют в своем активе 16 очков и располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с "Локомотивом", встреча пройдет 28 сентября.

Источник: "Матч ТВ"

Спартак Динамо Крылья Советов
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