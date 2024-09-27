"Спада нет. Это стечение обстоятельств. Идет поиск, ротация футболистов, поэтому нет взаимопонимания. Пока состав не стабилизируется, будут такие проблемы", - приводит слова Гладилина "Евро-Футбол.Ру".
В последних двух матчах московский "Спартак" дважды сыграл вничью - в гостях с махачкалинским "Динамо" (1:1) и дома с московским "Динамо" (2:2). После девяти туров в активе красно-белых 16 очков, которые позволяют им занимать пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25.
В десятом туре "Спартаку" 28 сентября предстоит гостевая встреча с московским "Локомотивом". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Гладилин - про две ничьи "Спартака": спада нет, это стечение обстоятельств
Бывший полузащитник московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о текущей форме красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"