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Гладилин - про две ничьи "Спартака": спада нет, это стечение обстоятельств

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Бывший полузащитник московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о текущей форме красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Спада нет. Это стечение обстоятельств. Идет поиск, ротация футболистов, поэтому нет взаимопонимания. Пока состав не стабилизируется, будут такие проблемы", - приводит слова Гладилина "Евро-Футбол.Ру".

В последних двух матчах московский "Спартак" дважды сыграл вничью - в гостях с махачкалинским "Динамо" (1:1) и дома с московским "Динамо" (2:2). После девяти туров в активе красно-белых 16 очков, которые позволяют им занимать пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25.

В десятом туре "Спартаку" 28 сентября предстоит гостевая встреча с московским "Локомотивом". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Валерий Гладилин Спартак
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