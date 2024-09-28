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Динияр Билялетдинов: Дзюбе главное не отрастить пузо и передвигаться по полю

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Экс-полузащитник сборной России и "Эвертона" Динияр Билялетдинов высказался о 36-лентем нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"Он в такой манере играет уже года четыре. Навыки никуда не денутся. Артём знает свои сильные стороны. Главное - не отрастить пузо и передвигаться по полю (смеётся)", - сказал Билялетдинов.

Артем Дзюба в конце прошлого сезона ушел из московского "Локомотива" и всё лето пробыл на рынке свободных агентов. В начале сентября 36-летний форвард подписал контракт на один сезон в тольяттинским "Акроном". В первые три матча за новый клуб Дзюба сделал три голевые передачи. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги, в 422 матчах бывший футболист сборной России забил 160 голов.

Тольяттинский "Акрон" после девяти игр идет на 12-м месте с 8-ю набранными очками, в 10-м туре тольяттинцы сыграют на выезде с "Ростовом".

Источник: "Чемпионат"

Артем Дзюба Динияр Билялетдинов
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