"Он в такой манере играет уже года четыре. Навыки никуда не денутся. Артём знает свои сильные стороны. Главное - не отрастить пузо и передвигаться по полю (смеётся)", - сказал Билялетдинов.
Артем Дзюба в конце прошлого сезона ушел из московского "Локомотива" и всё лето пробыл на рынке свободных агентов. В начале сентября 36-летний форвард подписал контракт на один сезон в тольяттинским "Акроном". В первые три матча за новый клуб Дзюба сделал три голевые передачи. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги, в 422 матчах бывший футболист сборной России забил 160 голов.
Тольяттинский "Акрон" после девяти игр идет на 12-м месте с 8-ю набранными очками, в 10-м туре тольяттинцы сыграют на выезде с "Ростовом".
Источник: "Чемпионат"
Динияр Билялетдинов: Дзюбе главное не отрастить пузо и передвигаться по полю
Экс-полузащитник сборной России и "Эвертона" Динияр Билялетдинов высказался о 36-лентем нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"