- У нас не было предложений. Были активные разговоры в прессе. Масса публикаций. Но от "Спартака" официальных предложений мы не получали, - сказал председатель совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных.
Пиняев выступает за столичную команду с 2023 года. В этом сезоне 19-летний нападающий провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три ассиста на партнеров. Трансферная стоимость Пиняева составляет восемь миллионов евро.
Напомним, летом была информация, что "Спартак" проявляет серьезный интерес к молодому футболисту "Локомотива".
"Локомотив" с 24 баллами располагается на второй строчке в таблице РПЛ. Вчера, 28 сентября, "железнодорожники" взяли верх над "Спартаком" в 10-м туре РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Нагорных: от "Спартака" официальных предложений по Пиняеву мы не получали
В "Локомотиве" рассказали, что в клуб не поступили официальные запросы по поводу трансфера вингера Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"