- Надо помнить, что не так давно "Зенит" обыграл "Краснодар" в матче за Суперкубок, будем ждать следующей очной встречи. Несмотря на поражение петербуржцев, я свое мнение не поменял: "Зенит" остается главным фаворитом сезона, - передает слова Радченко "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 28 сентября, сине-бело-голубые на выезде уступили "Краснодару", пропустив два безответных мяча. "Быки" обогнали "Зенит" в турнирной таблице, команда Сергея Семака с 23 баллами теперь идет на третьей позиции в РПЛ.
Следующим соперником "Зенита" в РПЛ станет "Оренбург", матч пройдет 5 октября и начнется в 16:30 мск. Перед этим "Зенит" проведет встречу Кубка России с "Акроном", матч состоится 2 октября в Санкт-Петербурге.
Бывший футболист Радченко считает, что "Зенит" - главный фаворит на чемпионство
По мнению Дмитрия Радченко, экс-игрока "Зенита", петербургская команда по-прежнему является главным претендентом на золотые медали.
Фото: ФК "Краснодар"