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Динияр Билялетдинов: у "Локомотива" бензобаки в процессе наполнения, но мне нравится на них смотреть

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Динияр Билялетдинов, ранее выступавший за сборную России и "Локомотив", высказался о выступлении "железнодорожников" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
Вчера команда Михаила Галактионова при своих болельщиках нанесла поражение "Спартаку" со счетом 3:1. "Железнодорожники" имеют в своем активе 24 очка и занимают второе место в таблице РПЛ.

- У "Локомотива" бензобаки в процессе наполнения. Есть что делать и что улучшать, но мне нравится сейчас смотреть на "Локомотив".

Играют своими ребятами. То, чего многим командам РПЛ не хватает. "Локомотив" сейчас этим в выгодную сторону отличается от других, - цитирует бывшего игрока "Локомотива" "РБ Спорт".

В следующем матче РПЛ "Локомотив" примет на своем поле "Крылья Советов", игра пройдет 6 октября, старт запланирован на 16:30 мск.

Динияр Билялетдинов Локомотив
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