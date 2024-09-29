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Орлов: от Соболева пока никакой пользы, он игрок для другой команды

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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" в субботу на выезде потерпел поражение от "Краснодара" в рамках 10-го тура чемпионата России. Соболев появился на поле на 76-й минуте, заменив Матео Кассьерру.

- Ну вот зачем выпускали Соболева? Он игрок для другой команды. В одном эпизоде, в простой ситуации упустил мяч за боковую... Никакой остроты от него, никакой пока пользы, - передает слова Орлова "СЭ".

27-летний российский форвард стал игроком петербургской команды в летнее межсезонье, перейдя из столичного "Спартака". Контракт с Соболевым подписан до 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Соболев провел за "Зенит" четыре неполных матча в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

Геннадий Орлов Александр Соболев Зенит
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