"Зенит" в субботу на выезде потерпел поражение от "Краснодара" в рамках 10-го тура чемпионата России. Соболев появился на поле на 76-й минуте, заменив Матео Кассьерру.
- Ну вот зачем выпускали Соболева? Он игрок для другой команды. В одном эпизоде, в простой ситуации упустил мяч за боковую... Никакой остроты от него, никакой пока пользы, - передает слова Орлова "СЭ".
27-летний российский форвард стал игроком петербургской команды в летнее межсезонье, перейдя из столичного "Спартака". Контракт с Соболевым подписан до 2027 года с возможностью продления еще на сезон.
Соболев провел за "Зенит" четыре неполных матча в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
Орлов: от Соболева пока никакой пользы, он игрок для другой команды
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"