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Назван бюджет "Зенита" на сезон-2024/2025

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Появилась информация, какой бюджет руководство петербургского клуба запланировало на текущий сезон.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Бюджет "Зенита" является самым большим среди всех футбольных российских клубов. Речь идет о 17 миллиардах рублей. Сумма может увеличиться для совершения трансферов или улучшения инфраструктуры клуба. В прошлом сезоне бюджет "Зенита" составлял около 15-16 миллиардов рублей.

Как пишет источник, в нынешнем сезоне перед коммерческим департаментом петербургского клуба стоит задача увеличить доходы клуба как минимум на 10 процентов. Это планируется сделать путем привлечения новых спонсоров.

"Зенит" в последних шести сезонах выигрывал золотые медали чемпионата России. В прошлом сезоне сине-бело-голубые, помимо РПЛ, выиграли Кубок России.

В текущем сезоне коллектив Сергея Семака в десяти турах набрал 23 балла, клуб с берегов Невы занимает третью строчку в турнирной таблице. В следующем матче сине-бело-голубые примут на своем поле "Оренбург", матч пройдет 5 октября, начало встречи - в 16:30 по столичному времени.

Источник: "РБК Спорт"

Зенит
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