"Снижение числа болельщиков и людей, интересующихся футболом, на наш клуб никак не влияет. Наоборот, в Дагестане виден очень большой подъем и интерес к футболу. У нас ходит полный стадион — 15 тысяч, среди которых много детей. Потому я со скептицизмом отношусь к данным ВЦИОМ — наблюдаю абсолютно другую картину", - приводит слова Газизова Sport24.
Накануне ВЦИОМ опубликовал собственный аналитический отчёт, в котором сделан вывод о значительном снижении массового зрительского интереса россиян к футболу. Так, доля людей, которые равнодушно относятся к футболу, за последние 19 лет возросла с 43% до 77%, а количество постоянных футбольных болельщиков, наоборот, сократилось с 19% до 4%.
Махачкалинское "Динамо" по итогам сезона-2023/24 заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. В текущем сезоне дагестанский клуб набрал 10 очков и на данный момент располагается на двенадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Средняя посещаемость домашних матчей "Динамо" сейчас составляет 9521 человек.
Газизов: в Дагестане виден очень большой подъем и интерес к футбол
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал выводы ВЦИОМ о снижении в России массового зрительского интереса к футболу.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала