"В РПЛ сменился лидер, и отрадно, что есть борьба и интрига. Надеюсь, что она сохранится до конца чемпионата, как в прошлом сезоне. Визуально получилось, что "Зенит" очень круто начал чемпионат, но это всё завершилось вместе с травмой Глушенкова. Максим вернулся, однако игры пока нет. Надеюсь, "Зенит" независим от формы Глушенкова", - сказал Нигматуллин.
После 10 туров "Зенит" располагается на первом месте в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка. В последней игре сине-бело-голубые проиграли на выезде "Краснодару" (0:2) и уступили "быкам" лидирующую позицию, разница между командами составляет один балл. В 11-м туре сине-бело-голубые примут на своем поле "Оренбург", встреча пройдет 5 октября.
Макси Глушенков до своей травмы в августе забил девять голов и сделал одну голевую передачу. Этим летом 25-летний нападающий перешел из "Локомотива" в петербургский клуб, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро, его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.
Источник: "Чемпионат"
Нигматуллин: "Зенит" очень круто начал чемпионат, но всё завершилось вместе с травмой Глушенкова
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"