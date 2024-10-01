Сообщается, что товарищеские матчи между российскими и китайскими сверстниками состоятся 11 и 14 октября в Китае.
В связи с санкциями ФИФА и УЕФА начиная с февраля 2022 года футбольные клубы и сборные проводят только товарищеские матчи. В сентябре подопечные Ивана Шабаров дважды обыграли молодёжную сборную Вьетнама (со счётом 3:0 и 2:0).
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": молодёжная сборная России в октябре сыграет против команды Китая
По информации СМИ, молодёжная сборная России по футболу в октябре сыграет против команды Китайской Народной Республики.
Фото: официальный сайт РФС