Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Локомотив
18:30
ОренбургНе начат
Нижний Новгород
20:45
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ред Булл Зальцбург
19:45
БрестНе начат
Штутгарт
19:45
СпартаНе начат
Байер
22:00
МиланНе начат
Слован
22:00
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
22:00
ПСЖНе начат
Интер
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Боруссия Д
22:00
СелтикНе начат
ПСВ
22:00
СпортингНе начат
Барселона
22:00
Янг БойзНе начат

"Чемпионат": молодёжная сборная России в октябре сыграет против команды Китая

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, молодёжная сборная России по футболу в октябре сыграет против команды Китайской Народной Республики.
Фото: официальный сайт РФС
Сообщается, что товарищеские матчи между российскими и китайскими сверстниками состоятся 11 и 14 октября в Китае.

В связи с санкциями ФИФА и УЕФА начиная с февраля 2022 года футбольные клубы и сборные проводят только товарищеские матчи. В сентябре подопечные Ивана Шабаров дважды обыграли молодёжную сборную Вьетнама (со счётом 3:0 и 2:0).

Источник: "Чемпионат"

Молодежная сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится