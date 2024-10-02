- Ещё много туров впереди, и такая конкуренция и турнирная ситуация - это хорошо для чемпионата. Понятно, что я бы хотел, чтобы сезон был напряжённым, чтобы шла борьба.
"Зенит" проиграл в Краснодаре, но эта команда так сильна, что она может в следующих пяти-шести играх забрать 100 процентов очков, - цитирует чешского специалиста "РБ Спорт".
На данный момент лидером РПЛ после десяти сыгранных туров является "Краснодар", у которого 24 очка. Столько же баллов у столичного "Локомотива", но "быки" опережают "железнодорожников" по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров петербургский "Зенит", набравший 23 очка.
"Динамо" имеет в своем активе 20 баллов и идет на четвертом месте. 6 октября бело-голубые в дерби на своем поле примут ЦСКА, начало игры запланировано на 19:00 мск.
Наставник "Динамо" Личка: "Зенит" так силён, что может в следующих пяти-шести играх забрать 100 процентов очков
Наставник "Динамо" Марцел Личка высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Премьер-лиги.
Фото: ФК "Динамо"