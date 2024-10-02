Напомним, оба игрока перешли в столичную команду в летнее межсезонье из "Ференцвароша".
- Маркиньос - ну это комедия какая-то, Бонгонда играет в свою игру. Ему никто почему?то не объясняет, что есть коллективный футбол. Абена попал в чемпионат явно выше уровнем. Я считаю, что те, кто покупал этих игроков, делал это по принципу "лишь бы купить". Это не усиление: ни Маркиньос, ни Абена, - передает слова Радимова "РБ Спорт".
"Спартак" в десяти турах РПЛ набрал 16 баллов и располагается на шестой строчке в таблице. Следующим соперником красно-белых в чемпионате России станет "Ростов", матч пройдет в Москве 5 октября.
В Кубке России красно-белые провели четыре игры и набрали девять баллов, "Спартак" занимает первое место в группе. Сегодня, 2 октября, "Спартак" встретится с "Динамо" в пятом туре Кубка страны, начало встречи - в 19:00 по столичному времени.
Радимов считает, что Маркиньос и Абена - это не усиление для "Спартака"
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов считает, что "Спартак" не усилился, подписав летом Маркиньоса и Миенти Абену.
Фото: ФК "Спартак"