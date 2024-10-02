Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
0 - 0 0 0
Ростов2 тайм
Крылья Советов
19:00
Динамо МхНе начат
Динамо
19:00
СпартакНе начат
Ахмат
21:15
КраснодарНе начат
Зенит
21:15
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Шахтер
19:45
АталантаНе начат
Жирона
19:45
ФейеноордНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ЮвентусНе начат
Штурм
22:00
БрюггеНе начат
Динамо Загреб
22:00
МонакоНе начат
Лилль
22:00
Реал МадридНе начат
Ливерпуль
22:00
БолоньяНе начат
Бенфика
22:00
АтлетикоНе начат
Астон Вилла
22:00
БаварияНе начат

Лига конференций УЕФА

Витория
17:30
ЦелеНе начат
Истанбул Башакшехир
17:30
РапидНе начат

Радимов считает, что Маркиньос и Абена - это не усиление для "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов считает, что "Спартак" не усилился, подписав летом Маркиньоса и Миенти Абену.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, оба игрока перешли в столичную команду в летнее межсезонье из "Ференцвароша".

- Маркиньос - ну это комедия какая-то, Бонгонда играет в свою игру. Ему никто почему?то не объясняет, что есть коллективный футбол. Абена попал в чемпионат явно выше уровнем. Я считаю, что те, кто покупал этих игроков, делал это по принципу "лишь бы купить". Это не усиление: ни Маркиньос, ни Абена, - передает слова Радимова "РБ Спорт".

"Спартак" в десяти турах РПЛ набрал 16 баллов и располагается на шестой строчке в таблице. Следующим соперником красно-белых в чемпионате России станет "Ростов", матч пройдет в Москве 5 октября.

В Кубке России красно-белые провели четыре игры и набрали девять баллов, "Спартак" занимает первое место в группе. Сегодня, 2 октября, "Спартак" встретится с "Динамо" в пятом туре Кубка страны, начало встречи - в 19:00 по столичному времени.

Владислав Радимов Маркиньос Миенти Абена Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится