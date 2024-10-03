"Раков восстанавливается. Планируется, что в паузу на сборные он начнет тренироваться. Повреждение не такое серьезное, но оно неприятное. Морозов же практически подходит в общую группу. Сыграем с "Крыльями", начнет следующий этап восстановления", - приводит слова Галактионова "СЭ".
23-летний Евгений Морозов пропустил последние 5 матчей "Локомотива". Защитник получил повреждение мышц задней поверхности бедра, находясь в расположении сборной России во время сентябрьского учебно-тренировочного сбора.
19-летний Вадим Раков пропустил последние 3 матча "Локомотива". О характере травмы полузащитника не сообщалось.
Ближайшая игра "Локомотива" - матч 11-го тура РПЛ сезона-2024/25 с самарскими "Крыльями Советов", пройдёт в Москве на "РЖД Арене" 6 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
Тренер "Локомотива" Галактионов раскрыл сроки восстановления Ракова и Морозова
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов раскрыл сроки восстановления полузащитника Вадима Ракова и защитника Евгения Морозова.
Фото: ФК "Локомотив"