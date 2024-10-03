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Агент Барбоза: все аналитики следят за РПЛ и знают практически всех игроков. Пиняева летом точно заберут

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Футбольный агент Пауло Барбоза предположил, кто из игроков РПЛ следующим уедет в Европу.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Если игрок - мегаталант, клуб его выкупит и найдет способ заплатить. В Европе понимают, что в России играют талантливые футболисты. Все аналитики следят за РПЛ и знают практически всех игроков. Пиняев прекрасно понимает, что ему ни в коем случае нельзя сбавлять. Он хочет играть в больших клубах, для этого нужно стабильно быть лучшим. Следующим летом его точно заберут", - заявил Барбоза.

Сергей Пяняев выступает в составе московского "Локомотива" с января 2023-го года. Ранее сообщалось, что минувшим летом "железнодорожники" отклонили несколько предложений по Пиняеву от клубов Германии, Испании и Италии. Контракт Пиняева с "Локомотивом" рассчитан до лета 2028-го года.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну 19-летний полузащитник подтвердил намерения оказаться в Европе и выразил уверенность в собственном переходе в одну из топ-5 европейских лиг в будущем. На старте текущего сезона Пиняев принял участие в 13-ти играх за "Локомотив" в РПЛ и Кубке России. На его счету 5+3 по системе гол+пас.

Источник: Metaratings

Пауло Витор Барбоза Локомотив Сергей Пиняев Российские трансферы
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