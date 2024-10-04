"Конечно, мое возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю. Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в "Севилье"? Все будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно", - приводит слова Кержакова ТАСС.
Последним местом работы Александра Кержакова был казахстанский "Кайрат", в котором 41-летний специалист трудился с мая до сентября 2024 года. Бывший нападающий сборной России начал тренерскую карьеру в 2018 году с работы старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет). Далее Кержаков был наставником таких футбольных клубов, как томская "Томь", "Нижний Новгород", кипрская "Кармиотисса", сербский "Спартак".
Кержаков: с удовольствием рассмотрю предложение о работе в России
Футбольный тренер Александр Кержаков допустил возвращение к тренерской деятельности в одной из российских футбольных команд.
Фото: ФК "Кайрат"