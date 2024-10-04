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Кафанов назвал Одоевского основным вратарём "Ростова"

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Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов дал оценку игре вратаря Даниила Одоевского.
"Основной вратарь "Ростова" — Одоевский. Он сыграл 8 матчей и к нему нет никаких претензий по этим играм. Игра ногами? Даниил с каждым днем все лучше и лучше осваивает роль полевого игрока", - приводит слова Кафанова "СЭ".

Даниил Одоевский - вратарь петербургского "Зенита", который до конца текущего сезона был отдан в аренду "Ростову". На счету 21-летнего голкипера 8 игр в составе команды из Ростова-на-Дону, 2 из которых он отыграл "на ноль", а в остальных играх пропустил 10 голов.

"Ростов" в первые десять туров набрал 12 очков, которые позволяют на данный момент занимать восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре РПЛ подопечные Валерия Карпина 5 октября на выезде сыграют против московского "Спартака". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Виталий Кафанов Даниил Одоевский Ростов
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