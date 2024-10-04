"Спартак" - это непредсказуемая команда, которая может одну-две игры показать великолепные, а потом всё провалить. Результаты говорят сами за себя. Конечно, "Спартак" - фаворит этой встречи. Они сейчас на Кубок выиграли, и в эмоционально-психологическом плане у них всё хорошо. Тем более играют дома против "Ростова", - сказал Канчельскис.
В эту субботу, 5 октября, московский "Спартак" дома сыграет против "Ростова", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Красно-белые после 10 туров идут на шестом месте в таблице РПЛ, в активе команды Деяна Станковича 16 набранных очков, отставание от первого и второго места составляет восемь баллов. Команда из Ростова-на-Дону располагается на восьмой строчке с 12-ю очками.
Напомним, в прошлом розыгрыше российского чемпионата спартаковцы дважды обыгрывали желто-синих - 5:1 в гостях и 2:1 дома.
Источник: Metaratings
Канчельскис: "Спартак" может одну-две игры показать великолепные, а потом всё провалить
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил игру московского "Спартака" перед матчем 11-го тура с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"