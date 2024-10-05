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Канчельскис: дисциплина в обороне у "Динамо" хромает, они могут провалить игру с ЦСКА

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между "Динамо" и ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
ЦСКА в обороне дела обстоят лучше, чем у "Динамо". В матче со "Спартаком" динамовцы вели и в итоге проиграли. Дисциплина в обороне у "Динамо" хромает, и, мне кажется, они могут провалить игру. Думаю, будет ничейный результат", - сказал Канчельскис.

Встреча "Динамо" и ЦСКА пройдет в это воскресенье, 6 октября, на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром назначили Владислава Безбородова, на VAR будут работать Сергей Карасёв и Алексей Амелин.

После 10 туров "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. ЦСКА идет на пятой строчке и отстает от бело-голубых на три балла, в активе "армейцев" 17 очков. В прошлом сезоне динамовцы дважды обыгрывали ЦСКА - 3:2 в гостях и 2:1 дома.

Источник: Metaratings

Андрей Канчельскис Динамо ЦСКА
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