Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Факел
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Локомотив
16:30
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
1 - 0 1 0
Енисей2 тайм
Алания
17:00
ЧерноморецНе начат
Сочи
19:00
ЧайкаНе начат
Балтика
19:00
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Брайтон
18:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
1 - 1 1 1
Атлетик2 тайм
Алавес
17:15
БарселонаНе начат
Севилья
19:30
БетисНе начат
Реал Сосьедад
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ювентус
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Парма1 тайм
Лацио
0 - 0 0 0
Эмполи1 тайм
Монца
19:00
РомаНе начат
Фиорентина
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
18:30
БаварияНе начат
Штутгарт
20:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Реймс
18:00
МонпельеНе начат
Страсбург
18:00
ЛансНе начат
Брест
18:00
ГаврНе начат
Ницца
21:45
ПСЖНе начат

Полузащитник "Ростова" Байрамян: нелепый гол всё сломал. 0:3 от "Спартака" мы не заслужили

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о поражении от "Спартака" в 11-м туре РПЛ (0:3).
Фото: "Матч ТВ"
"Игра была равная, без особых моментов. А потом раз — 0:3. Не знаю, что сказал Карпин в раздевалке, но я не знаю, что я бы сказал ребятам на его месте. Все хотели, старались, но пропустили глупые мячи. Карпин на скамейке не злился, он же понимал, что игра равная. Нелепый гол всё сломал. 0:3 мы не заслужили", - цитирует Байрамяна "Чемпионат".

Вчера, 5-го октября, "Ростов" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:3 в матче 11-го тура чемпионата России, красно-белые все три мяча забили в первом тайме, отличились Наиль Умяров и Шамар Николсон (дубль).

После 11-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 12-ю набранными очками, красно-белые занимают 4-е место с 19-ю очками в своем активе. После международной паузы южане сыграют на выезде с "Пари НН", а московский "Спартак" примет на своем поле "Краснодар".

Ростов Хорен Байрамян Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится