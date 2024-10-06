"Игра была равная, без особых моментов. А потом раз — 0:3. Не знаю, что сказал Карпин в раздевалке, но я не знаю, что я бы сказал ребятам на его месте. Все хотели, старались, но пропустили глупые мячи. Карпин на скамейке не злился, он же понимал, что игра равная. Нелепый гол всё сломал. 0:3 мы не заслужили", - цитирует Байрамяна "Чемпионат".
Вчера, 5-го октября, "Ростов" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:3 в матче 11-го тура чемпионата России, красно-белые все три мяча забили в первом тайме, отличились Наиль Умяров и Шамар Николсон (дубль).
После 11-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 12-ю набранными очками, красно-белые занимают 4-е место с 19-ю очками в своем активе. После международной паузы южане сыграют на выезде с "Пари НН", а московский "Спартак" примет на своем поле "Краснодар".
Полузащитник "Ростова" Байрамян: нелепый гол всё сломал. 0:3 от "Спартака" мы не заслужили
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о поражении от "Спартака" в 11-м туре РПЛ (0:3).
Фото: "Матч ТВ"