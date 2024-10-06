Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Факел
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
Химки2 тайм
Динамо
1 - 1 1 1
ЦСКА2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Алания
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен
Сочи
2 - 0 2 0
Чайка2 тайм
Балтика
0 - 0 0 0
Нефтехимик2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Брайтон
3 - 2 3 2
Тоттенхэм2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
2 - 1 2 1
АтлетикЗавершен
Алавес
0 - 3 0 3
БарселонаЗавершен
Севилья
0 - 0 0 0
Бетис1 тайм
Реал Сосьедад
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ювентус
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Лацио
2 - 1 2 1
ЭмполиЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
Рома2 тайм
Фиорентина
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
2 - 3 2 3
Бавария2 тайм
Штутгарт
20:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
2 - 0 2 0
НантЗавершен
Реймс
4 - 2 4 2
МонпельеЗавершен
Страсбург
2 - 2 2 2
ЛансЗавершен
Брест
2 - 0 2 0
ГаврЗавершен
Ницца
21:45
ПСЖНе начат

Зарема: ради покупки Бальде умелые управленцы "Спартака" сплавили Шамара

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Жена экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику красно-белых.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Ради покупки Бальде умелые корпоративные управленцы сплавили Шамара из "Спартака". Много пользы им в итоге от Кейта? Теперь его функции в команде выполняет Довбня, но за другие деньги, Бальде радовался за всех за 2.5 млн евро в год. Амарал не смог сплавить Мартинса и Шамара, а теперь выезжает на них, а Малышев может снова нечленораздельно вещать после победных игр", - заявила Салихова.

Московский "Спартак" одолел "Ростов" (3:0) в 11-м туре чемпионата России. Дублем в ворота ростовчан отметился форвард Шамар Николсон, который провел прошлый сезон на правах аренды в "Клермоне" из Лиги 1. Нападающий Кейта Бальде переходил в "Спартак" из "Кальяри" летом 2022-го года.

Суммарно сенегалец провел за "Спартак" 19 матчей, в которых забил 4 мяча, а летом текущего года в статусе свободного агента подписал контракт с турецким "Сивасспором".

Источник: "Чемпионат"

Зарема Салихова Спартак Кейта Бальде Шамар Николсон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится