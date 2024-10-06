"Ради покупки Бальде умелые корпоративные управленцы сплавили Шамара из "Спартака". Много пользы им в итоге от Кейта? Теперь его функции в команде выполняет Довбня, но за другие деньги, Бальде радовался за всех за 2.5 млн евро в год. Амарал не смог сплавить Мартинса и Шамара, а теперь выезжает на них, а Малышев может снова нечленораздельно вещать после победных игр", - заявила Салихова.
Московский "Спартак" одолел "Ростов" (3:0) в 11-м туре чемпионата России. Дублем в ворота ростовчан отметился форвард Шамар Николсон, который провел прошлый сезон на правах аренды в "Клермоне" из Лиги 1. Нападающий Кейта Бальде переходил в "Спартак" из "Кальяри" летом 2022-го года.
Суммарно сенегалец провел за "Спартак" 19 матчей, в которых забил 4 мяча, а летом текущего года в статусе свободного агента подписал контракт с турецким "Сивасспором".
Источник: "Чемпионат"
Зарема: ради покупки Бальде умелые управленцы "Спартака" сплавили Шамара
Жена экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику красно-белых.
Фото: официальный сайт РПЛ