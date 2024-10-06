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Главный тренер "Динамо" Личка: к 15-й минуте ЦСКА мог вести 3:0. В перерыве я не говорил о тактике

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Наставник "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в 11-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Комментировать можно только второй тайм. В первом тайме мы не вошли в игру, как с мячом, так и без него. Не было агрессии. ЦСКА очень сбалансированная команда, у них быстрые контратаки. К 15-й минуте ЦСКА мог вести 3:0. Перед вторым таймом я не говорил о тактике, она была неважна, было важно отношение. Я пришел в раздевалку, игроки сказали все как есть. Я добавил свои слова и во втором тайме мы играли получше", - заявил Личка

Московское "Динамо" уступило ЦСКА в столичном дерби в рамках 11-го тура чемпионата России. Счет в игре открыл вингер "армейцев" Аббосбек Файзуллаев. Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, перешедший в "Динамо" из ЦСКА, сравнял счет в матче. Победный гол в концовке встречи записал на свой счет нападающий красно-синих Тамерлан Мусаев.

ЦСКА и "Динамо" после 11-ти проведенных встреч имеют по 20 очков в своем активе. В турнирной таблице команды располагаются, соответственно, на 4-м и 5-м месте.

Марцел Личка Динамо ЦСКА
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