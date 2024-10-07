"Сможет ли Шамар Николсон перезагрузить карьеру в "Спартаке" и стабильно начать забивать? Все просто теряют время с этим футболистом. У Шамара Николсона недостаточный уровень мастерства для "Спартака". То же самое касается тех, кто настаивал на его приобретении", – приводит слова Камоцци Metaratings.
Шамар Николсон выступает за московский "Спартак" с января 2022 года, когда его за 8 млн евро выкупили у бельгийского клуба "Шарлеруа". За красно-белых ямайский нападающий сыграл 49 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. При этом сезон-2023/24 форвард провёл в составе французского клуба "Клермон", за который он принял участие в 28 матчах, 4 раза поразил ворота соперников и трижды отметился результативными передачами.
"Недостаточный уровень мастерства для "Спартака". Камоцци раскритиковал форварда красно-белых Николсона
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, поделился своим мнением о нападающем красно-белых Шамаре Николсоне.
Фото: ФК "Спартак"