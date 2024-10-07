"Не думаю, что головы футболистов заняты новостями о возможной отставке Осинькина. Это больше тема для прессы. Нам надо фокусироваться на тренировках и работе, улучшать наши результаты. Нам надо выигрывать и набирать очки. В матче с «Локомотивом» мы проделали хорошую работу", - приводит слова Гарре "Чемпионат".
По информации СМИ, 7 октября руководство самарских "Крыльев Советов" может отправить в отставку главного тренера команды Игоря Осинькина. Сообщается, что пост наставника волжан займёт экс-тренер "Торпедо" и "Балтики" Сергей Игнашевич.
"Крылья Советов" в первых 11 турах набрали 11 очков (одержали 3 победы, 2 раза сыграли вничью, потерпели 6 поражений, разница голов 9:15), которые позволяют самарскому клубу на данный момент занимать десятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25. В Кубке России волжане в 5 турах группового этапа Пути РПЛ набрали 2 очка (одержали 1 победу по пенальти и потерпели 4 поражения) и досрочно заняли последнее место в группе А.
Гарре: возможная отставка Осинькина - это больше тема для прессы
Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"