"Честно, я даже не знаю, как это комментировать. Отвечать на это — не в моем в стиле. Во-первых, я не обижаюсь на слова людей, так как я сам по себе веселый человек и меня не задевают высказывания такого рода. Во-вторых, я играю в лучшем клубе России — "Спартаке". Очевидно, что я заслужил здесь играть, иначе меня бы сюда просто так не позвали", - приводит слова Николсона "РБ Спорт".
Шамару Николсону 27 лет. Он выступает за московский "Спартак" с января 2022 года. Красно-белые за 8 млн евро выкупили ямайского нападающего у бельгийского клуба "Шарлеруа". Начиная с того времени, Николсон 49 раз появился на поле, 15 раз поразил ворота соперников, 6 раз отдал голевую передачу, получил 8 жёлтых карточек и 2 прямых красных карточек. Кроме того, сезон-2023/24 форвард сборной Ямайки провёл в аренде в клубе из Франции "Клермон".
В текущем сезоне "Спартак" за 11 матчей в чемпионате России набрал 19 очков и в турнирной таблице занимает шестое место.
Николсон - в ответ на критику Радимова: я заслуженно играю в лучшем клубе России
Нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон ответил на критику экс-игрока "Зенита" Владислава Радимова, который назвал ямайского футболиста "инородным телом".
Фото: ФК "Спартак"