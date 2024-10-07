"Вот Шамар когда молодец, тогда молодец, оформил в этом туре дубль в ворота "Ростова". Но должен сказать, что я больше бесплатно его мотивировать на такую результативность не буду, все. Ну и теперь ждем от Николсона хет-трик!", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
После матча 10-го тура между "Локомотивом" и "Спартаком" Радимов подверг критике игру форварда красно-белых Шамара Николсона и назвал ямайского футболиста "инородным телом". В матче 11-го тура между "Спартаком" и "Ростовом" 27-летний нападающий оформил дубль, а в интервью журналистам отметил, что заслуженно "играет в лучшем клубе России".
Шамар Николсон вступает в составе московского "Спартака" с декабря 2021 года. Сезон 2023/24 ямайский футболист провёл в аренде в чемпионате Франции.
Радимов: Шамар Николсон - молодец, но больше мотивировать его бесплатно не буду
Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов прокомментировал ответ нападающего московского "Спартака" Шамара Николсона на его критику.
Фото: РПЛ