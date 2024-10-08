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Источник: сборная России сыграет против команды Пакистана 11 октября

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Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Пакистана в эту пятницу, 11 октября.
Фото: РФС
Об этом сообщил Telegram-канал "Коммент.Биги".

Ранее в СМИ сообщали, что Пакистан отказался от предложения РФС о проведении товарищеского матча в октябре из-за того, что команде не хватает времени на подготовку. Отметим, что команда Пакистана в международном рейтинге занимает 197-е место из 210.

Учебно-тренировочные сборы национальной команды России начались в Новогорске 7 октября, в итоговой список вошли 28 футболистов.

Сборная России
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