Форвард красно-белых оценивается немецким порталом в четыре миллиона евро.
- Это все формально, не обращаю на это внимание. Я не из тех людей, кто будет говорить, что стою 50 миллионов евро. Чтобы сумма на их портале увеличилась, мне нужно доказывать на поле и забивать голы. Я не знаю, какой у меня должен быть ценник, - цитирует Николсона "РБ Спорт".
27-летний Николсон пополнил состав "Спартака" в декабре 2021 года. В текущем сезоне ямаец принял участие в четырех матчах РПЛ и забил два гола. Также на его счету один гол и два ассиста в Кубке России.
Николсон - о ценнике в 4 млн евро на Transfermarkt: я не из тех, кто будет говорить, что стою 50 миллионов
Шамар Николсон, форвард столичного "Спартака", высказался о своей стоимости на портале Transfermarkt.
Фото: ФК "Спартак"