"Возможные матчи сборной России с Медиалигой — безобразие и ужасно. Правильнее сыграть с "Зенитом", "Спартаком", "Динамо" или "Краснодаром", чем с пацанами из Пакистана. У нас есть Федерация футбола, которая отвечает за матчи национальной команды. Найдите нам сборную! Если не можем найти, то проблема в людях из РФС. Для чего вы тогда там сидите и работаете?", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Ранее стало известно, что сборная России не сыграет с Пакистаном во время октябрьской международной паузы. Сообщалось, что национальная команда России проведет открытую для болельщиков тренировку.
Напомним, что в сентябре сборная России на выезде одержала победу над Вьетнамом в товарищеском матче со счетом 3:0, встреча с Таиландом была отменена из-за неблагоприятных погодных условий. В 2024 году Россия также одержала победу над Белоруссией и Сербией - оба матча завершились со счетом 4:0.
Сообщалось, что в ноябре Россия может провести товарищескую встречу со сборной Бурунди и Сирии. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в 2024 году сборная России должна провести более восьми товарищеских матчей.
Канчельскис - РФС: найдите нам сборную! Для чего вы тогда там сидите и работаете?
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об отсутствии товарищеских матчей у сборной России в октябре.
Фото: сборная России по футболу