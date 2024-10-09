"Ну и не надо ни с какой сборной играть на этом сборе. Лучше бы организовали матч со сборной Первой лиги. Эта игра была бы большим стимулом для команды Первой лиги обыграть функциональную сборную России. Плюс это престижно. Если поехать в Орёл, то на такую игру пришёл бы полный стадион", - передаёт слова Сёмин Metaratings.
7 октября в подмосковном Новогорске стартовал очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды России под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным. Однако он завершится досрочно, 10 октября, так как РФС не смог ни с кем договориться о проведении товарищеского матча. Первоначально согласившаяся сборная Пакистана в итоге отказалась от встречи в ранее намеченные сроки.
Последний товарищеский матч сборной России прошёл 5 сентября. Тогда подопечные Валерия Карпина выиграли у сборной Вьетнама со счётом 3:0.
Сёмин: в Орле на матч сборной России со сборной Первой лиги пришёл бы полный стадион
Бывший главный тренер московского "Локомотива" и "Динамо" Юрий Сёмин прокомментировал отсутствие соперников для организации товарищеского матча со сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу