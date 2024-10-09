"Сборная была, есть и будет. Она должна собираться в любом случае. Придёт момент, и для нас откроются двери. И мы должны войти в эти двери готовыми. Представьте, что нас вдруг берут и разрешают нам участвовать в турнире. И нам что, собирать команду впопыхах? Представьте, как долго подстраивать игроков под систему тренера. Если мы не сделаем этого сейчас, то упустим время. Сейчас время работает на нас", - приводит слова Черышева Metaratings.
7 октября у сборной России по футболу стартовал очередной учебно-тренировочный сбор. Однако он завершится раньше запланированного на 5 дней, так как запланированный на этот период единственный товарищеский матч не состоится из-за отказа сборной Пакистана.
Данный матч стал уже третьим отменённым в этом году. Ранее в силу разных причин не состоялись игры против сборной Парагвая и сборной Таиланда.
В 2024 году национальная команда под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным провела три товарищеских матча: в марте со сборной Сербии (4:0), в июне со сборной Белоруссии (4:0), в сентябре со сборной Вьетнама (3:0).
Черышев: сборная должна собираться. Если нас допустят, нам что, собирать команду впопыхах?
Главный тренер ярославского "Шинника" Дмитрий Черышев поделился своим мнением о необходимости организации сборов национальной команды.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу