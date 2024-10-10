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Семин: Гончаренко в состоянии дать "Пари НН" новый импульс

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Юрий Семин, экс-наставник "Локомотива", оценил назначение Виктора Гончаренко в "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
Нижегородский клуб на этой неделе сообщил о заключении двухлетнего контракта с Гончаренко. В клубе 47-летний Гончаренко сменил Сашу Илича, который уволен из-за неудовлетворительных результатов.

- Он очень опытный тренер, который был во многих сложных ситуациях и принимал правильные решения. Он одерживал много побед. Это хорошая кандидатура для "Пари НН". Он в состоянии дать нижегородцам новый импульс, - передает Семина Metaratings.

"Пари НН" в нынешнем сезоне провел 11 матчей и набрал 11 баллов, клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

Следующим соперником нижегородской команды станет "Ростов", матч пройдет после международной паузы 19 октября, старт игры - в 14:00 мск.

Напомним, ранее 47-летний тренер работал в ЦСКА, "Краснодаре", "Урале" и ряде других команд.

Юрий Семин Виктор Гончаренко Нижний Новгород
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