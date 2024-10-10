- Сколько голов жду от Тюкавина в этом сезоне? Смотрите, я считаю, что у нас в команде есть много футболистов, кто может забивать, помимо Тюкавина. Конечно, Костя как форвард должен забивать. Но самое главное, чтобы мы все старались стать лучше и работали на благо команды. Дело не только в голах.
По итогам 11 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Марцела Лички набрала 20 очков и отстает на данный момент от лидирующей тройки на шесть баллов.
Центральный нападающий бело-голубых Константин Тюкавин принял участие в 11 матчах чемпионата России, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Также форвард провел 2 игры в Кубке России и пока не отметился результативными действиями.
Источник: Legalbet
Лаксальт: в "Динамо" много игроков, кто может забивать, помимо Тюкавина
Защитник столичного "Динамо" Диего Лаксальт считает, что в команде может забивать на только нападающий Константин Тюкавин.
Фото: ФК "Динамо"