Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
2 - 0 2 0
АндорраЗавершен
Латвия
0 - 3 0 3
Северная МакедонияЗавершен
Гибралтар
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен
Норвегия
3 - 0 3 0
СловенияЗавершен
Израиль
1 - 4 1 4
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
2 - 2 2 2
АрменияЗавершен
Финляндия
1 - 2 1 2
ИрландияЗавершен
Англия
1 - 2 1 2
ГрецияЗавершен
Австрия
4 - 0 4 0
КазахстанЗавершен
Италия
2 - 2 2 2
БельгияЗавершен

Лаксальт: в "Динамо" много игроков, кто может забивать, помимо Тюкавина

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник столичного "Динамо" Диего Лаксальт считает, что в команде может забивать на только нападающий Константин Тюкавин.
Фото: ФК "Динамо"
- Сколько голов жду от Тюкавина в этом сезоне? Смотрите, я считаю, что у нас в команде есть много футболистов, кто может забивать, помимо Тюкавина. Конечно, Костя как форвард должен забивать. Но самое главное, чтобы мы все старались стать лучше и работали на благо команды. Дело не только в голах.

По итогам 11 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Марцела Лички набрала 20 очков и отстает на данный момент от лидирующей тройки на шесть баллов.

Центральный нападающий бело-голубых Константин Тюкавин принял участие в 11 матчах чемпионата России, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Также форвард провел 2 игры в Кубке России и пока не отметился результативными действиями.

Источник: Legalbet

Диего Лаксальт Динамо Константин Тюкавин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится