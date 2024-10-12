- Слава богу, что у людей проснулся здравый смысл и Осинькин остался в "Крыльях Советов". У нас редко когда что-то нормально заканчивается. Сохранение Осинькина в команде - это правильнейшее решение, другого не существует, - цитирует Шикунова "Чемпионат".
Осинькин работает в "Крыльях" с 2020 года. Под его руководством клуб вернулся в РПЛ из Первой лиги, а также дошел до финала Кубка России в 2021 году.
В текущем сезоне самарская команда под его руководством провела 11 матчей и набрала 11 очков, "Крылья" занимают десятую строчку в турнирной таблице. 20 октября команда Осинькина на выезде встретится с "Оренбургом", встреча 12-го тура РПЛ начнется в 16:30 по столичному времени.
Шикунов: слава богу, что у людей проснулся здравый смысл и Осинькин остался в "Крыльях Советов"
Александр Шикунов, экс-спортивный директор "Спартака", считает, что "Крылья Советов" поступили правильно, оставив Игоря Осинькина у руля команды.
Фото: ПФК "Крылья Советов"