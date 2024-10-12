"Думаю, что сейчас больше популярен "Зенит". О "Зените" в Испании больше говорят, чем о "Спартаке", - приводит слова Мартинеса "РБ Спорт".
29-летний полузащитник Борха Мартинес является воспитанником мадридского "Атлетико". В сентябре 29-летний хавбек подписал контракт со "СКА-Хабаровск". Соглашение рассчитано до лета 2025 года. За новую команду испанец принял участие в одном матче, провел на поле 16 минут и пока не отметился результативными действиями.
Испанский игрок "СКА-Хабаровск" Мартинес: о "Зените" в Испании больше говорят, чем о "Спартаке"
Полузащитник "СКА-Хабаровск" Борха Мартинес заявил, что у него на родине петербургский "Зенит" популярнее московского "Спартака".
Фото: официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск"