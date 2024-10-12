"Я уже давно говорил, что "Краснодар" будет претендовать на медали в этом сезоне. Почему? А вы посмотрите на подбор футболистов: Кордоба, Сперцян, сильные латиноамериканцы. Понятно, что с таким подбором игроков они будут идти вверху таблицы. Мусаев или кто-то другой – там любой тренер будет идти на первом месте", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что Мурад Мусаев возглавил "Краснодар" в марте этого года после отставки с поста главного тренера Владимира Ивича. Под руководством Мусаева южане стали серебряными призерами чемпионата России по итогам сезона-2023/2024. Ранее российский специалист уже работал в клубе с 2018 по 2021 год.
После 11-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками, такое же количество очков в своем активе имеет московский "Локомотив", располагающийся на второй строчке. В 12-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с московским "Спартаком".
Мостовой: любой тренер будет идти с "Краснодаром" на первом месте
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о текущих результатах "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"