"На матче "Ростов-2" я за игровой практикой. Почему не в основной команде? Этот вопрос нужно задать другим людям — точно не мне. Это футбол — так бывает. Почему не получилось летом перейти в другую команду? Много всяких факторов не совпало. Посмотрим. Дальше — зимнее трансферное окно", - цитирует Тугарева "РБ Спорт".
Сегодня, 12-го октября, "Ростов-2" одержал победу над "Победа Хасаврют" в 29-м туре группы 1 дивизиона Б Второй лиги. Полузащитник основной команды южан Роман Тугарев принимал участие в матче, выступая за "дубль".
В текущем сезоне полузащитник не выступал за основную команду "Ростова". Ранее Тугарев выступал за московское "Торпедо" и "Локомотив". Всего футболист провел в Российской Премьер-Лиге 70 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 500 тысяч евро, контракт Тугарева с южанами рассчитан до конца 2025 года.
Полузащитник "Ростова" Тугарев: почему я не в основной команде? Этот вопрос нужно задать другим людям
Полузащитник "Ростова" Роман Тугарев высказался о своем игровом времени.
Фото: ФК "Ростов"