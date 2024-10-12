Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 3 0 3
ЧерноморецЗавершен
Урал
1 - 0 1 0
ТюменьЗавершен
Торпедо
5 - 0 5 0
СоколЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ШинникЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
Енисей2 тайм

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
1 - 2 1 2
КосовоЗавершен
Хорватия
2 - 1 2 1
ШотландияЗавершен
Болгария
0 - 0 0 0
ЛюксембургЗавершен
Сербия
21:45
ШвейцарияНе начат
Испания
21:45
ДанияНе начат
Польша
21:45
ПортугалияНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Беларусь
21:45
Северная ИрландияНе начат

Полузащитник "Ростова" Тугарев: почему я не в основной команде? Этот вопрос нужно задать другим людям

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Ростова" Роман Тугарев высказался о своем игровом времени.
Фото: ФК "Ростов"
"На матче "Ростов-2" я за игровой практикой. Почему не в основной команде? Этот вопрос нужно задать другим людям — точно не мне. Это футбол — так бывает. Почему не получилось летом перейти в другую команду? Много всяких факторов не совпало. Посмотрим. Дальше — зимнее трансферное окно", - цитирует Тугарева "РБ Спорт".

Сегодня, 12-го октября, "Ростов-2" одержал победу над "Победа Хасаврют" в 29-м туре группы 1 дивизиона Б Второй лиги. Полузащитник основной команды южан Роман Тугарев принимал участие в матче, выступая за "дубль".

В текущем сезоне полузащитник не выступал за основную команду "Ростова". Ранее Тугарев выступал за московское "Торпедо" и "Локомотив". Всего футболист провел в Российской Премьер-Лиге 70 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 500 тысяч евро, контракт Тугарева с южанами рассчитан до конца 2025 года.

Ростов Роман Тугарев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится