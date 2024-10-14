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Дьяков: "Спартак" претендует на высокие места, но потолок - третье место

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Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Главная проблема "Спартака" - нестабильность. Это было и в двух сезонах при Абаскале, и сейчас при Станковиче. Нет длинной серии побед, внятных результатов, отсюда и шестое место. Когда уйдет нестабильность, потеря очков с соперниками послабее, тогда будут подниматься в таблице. "Спартак" претендует на высокие места, но потолок — третье место", - цитирует Дьякова "Матч ТВ".

После 11-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 19 набранных очков. В 12-м туре чемпионата России красно-белые примут на своем поле "Краснодар", который занимает первое место и опережает "Спартак" на 8 очков.

Напомним, что Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, в апреле этого года руководство отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, который работал в команде с лета 2022 года. Под руководством испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России.

Виталий Дьяков Спартак
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