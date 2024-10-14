"Антверпен" переиграл бы. Мы были близки к тому, чтобы взять Кубок кубков. И мы бы взяли его, уверен, если бы не судейские ошибки. Не понимаю, как можно было не заметить, кто сфолил. Момент уже заиграли, VAR не было, а он не только назначил пенальти, но и удалил меня — просто по отмашке бокового судьи", - приводит слова Онопко "Чемпионат".
Бельгийский "Антверпен" и московский "Спартак" встретились друг с другом 22 апреля 1993 года в ответном матче 1/2 финала Кубка обладателей кубков УЕФА. Первый матч, который прошёл двумя неделями ранее в Москве, завершился победой красно-белых со счётом 1:0.
В Бельгии победу одержал "Антверпен" со счётом 3:1. Причём гол, который вывел бельгийцев в финал турнира, был забит на 78-й минуте с пенальти.
Онопко: переиграл бы матч "Антверпен" - "Спартак". Мы бы взяли Кубок кубков, если бы не судейские ошибки
Бывший футболист московского "Спартака", ныне тренер "Ростова" рассказал, какой матч бы переиграл.
Фото: ФК "Ростов"