Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Амкар
17:00
КомпозитНе начат
Уфа
17:00
ШинникНе начат
Сокол
19:30
УралНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Ирландия
21:45
БолгарияНе начат
Польша
21:45
ХорватияНе начат
Шотландия
21:45
ПортугалияНе начат
Испания
21:45
СербияНе начат
Швейцария
21:45
ДанияНе начат
Косово
21:45
КипрНе начат
Беларусь
21:45
ЛюксембургНе начат
Литва
21:45
РумынияНе начат

Онопко: переиграл бы матч "Антверпен" - "Спартак". Мы бы взяли Кубок кубков, если бы не судейские ошибки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист московского "Спартака", ныне тренер "Ростова" рассказал, какой матч бы переиграл.
Фото: ФК "Ростов"
"Антверпен" переиграл бы. Мы были близки к тому, чтобы взять Кубок кубков. И мы бы взяли его, уверен, если бы не судейские ошибки. Не понимаю, как можно было не заметить, кто сфолил. Момент уже заиграли, VAR не было, а он не только назначил пенальти, но и удалил меня — просто по отмашке бокового судьи", - приводит слова Онопко "Чемпионат".

Бельгийский "Антверпен" и московский "Спартак" встретились друг с другом 22 апреля 1993 года в ответном матче 1/2 финала Кубка обладателей кубков УЕФА. Первый матч, который прошёл двумя неделями ранее в Москве, завершился победой красно-белых со счётом 1:0.

В Бельгии победу одержал "Антверпен" со счётом 3:1. Причём гол, который вывел бельгийцев в финал турнира, был забит на 78-й минуте с пенальти.

Ростов Виктор Онопко Спартак Антверпен
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится