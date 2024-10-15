"Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени. Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были. У Венесуэлы и России дружеские отношения, поэтому такой матч в будущем возможен. Мы поддерживаем связь с РФС, поэтому в перспективе хотели бы организовать игру наших главных команд", - приводит слова представителя Футбольной федерации Венесуэлы Sport24.
Сборная России по футболу в связи с отстранением от участия в международных турнирах с февраля 2022 года проводит только товарищеские матчи. Таких в 2024 году было три - в марте против команды Сербии (завершился победой со счётом 4:0), в июне против команды Белоруссии (завершился победой со счётом 4:0), в сентябре против команды Вьетнама (завершился победой со счётом 3:0).
При этом в октябрьскую паузу российская сборная осталась без товарищеских матчей, так как сборная Пакистана отозвала ранее данное согласие на встречу 11 октября. Во время ноябрьского учебно-тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина предварительно сыграют против сборных Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).
В Футбольной федерации Венесуэлы заявили о желании организовать игру со сборной России
В Футбольной федерации Венесуэлы рассказали о причинах, почему товарищеский матч сборных Венесуэлы и России не состоялся.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу