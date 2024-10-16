"Глупо и неправильно бросать камни в сторону РФС, который старается делать все, чтобы сборная продолжала не только существовать, но и играть. Правильно сказал Александр Головин, что хоть приехал и не играл, но всё равно был рад увидеть товарищей и тренироваться с ними. Если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками, то такого не будет", - заявил Медведев.
В 2022 году УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить национальную команду России и российские клубы от участия в соревнованиях на международном и клубном уровнях. Российская команда вынуждена играть только в товарищеских матчах, последними соперниками россиян были Вьетнам (3:0), Белоруссия (4:0), Сербия (4:0) и сборная Кубы, которую подопечные Валерия Карпина разгромили со счетом 8:0.
В октябре российская команда отправился на учебно-тактические сборы, но РФС так и не нашел соперников для товарищеских игр. На тренировочную сессию был вызван и прилетел российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
Источник: Metaratings
Медведев - о сборной России: если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками - такого не будет
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о сборной России в условиях ограничений, наложенных УЕФА и ФИФА.
Фото: ФК "Зенит"