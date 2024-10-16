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Источник: комиссия РПЛ проверит качество поля в Самаре перед матчем 12-го тура РПЛ "Акрон" - "Зенит"

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Комиссия российской Премьер-лиги посетит стадион "Солидарность Самара Арена".
Фото: ФК "Акрон"
По информации источника, в четверг, 17 октября, стадион "Солидарность Самара Арена" посетит комиссия для проведения контроля качества поля. Также уточняется, что матч 12-го тура РПЛ между "Акроном" и "Зенитом" точно пройдет в Самаре.

Тольяттинский "Акрон" примет "Зенит" в рамках 12-го тура чемпионата России в пятницу, 18 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени.

Источник: "Чемпионат"

Акрон Зенит
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