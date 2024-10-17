"Играть с Пакистаном, с учетом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране, как Россия. Так нельзя! Проще сказать - играем или не играем. Накрутили "восьмерки", что всем было ясно и понятно, все понимали, что ждет", - сказал Глебов в интервью "РИА Новости Спорт".
Напомним, что РФС не смог найти соперника для проведения товарищеского матча со сборной России во время октябрьской международной паузы. За несколько дней до сборов стало известно, что национальная команда Пакистана отказалась от товарищеского матча с Россией.
Сборная России провела открытую тренировку для детей и болельщиков, а после игроки отправились в расположение клубов.
В 2024 году сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче со счетом 4:0, встреча проходила на стадионе московского "Динамо". Также команда Валерия Карпина одержала выездную победу над Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0).
Полузащитник сборной России Глебов: играть с Пакистаном, с учетом их отношения, несолидно
Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался об октябрьских сборах национальной команды.
Фото: ФК "Ростов"